Філарет: Якби ми знали зміст Томосом – не погодилися б на нього

Почесний патріарх Української православної церкви Філарет заявивши, що на об’єднання єднавчому Соборі українські священнослужителі не знали його змісту наперед, а в нинішньому вигляді документ ставити українську церкву в залежне становище.

В інтерв’ю проекту «Теперішній час» патріарх розповів, що бажаної незалежності українська церква так і не отримала, пише УНІАН.

«Склалося об’єднання однієї української православної церкви. На підставі цього об’єднання константинопольський патріарх дав нам Томос про автокефалію. Але ми на Соборі не знали його змісту. Дізналися вже після об’єднання. Якщо б ми знали зміст цього Томосом, то ми не погодилися б на такий Томос», – зазначив він.

За словами Філарета, томос ставити ПЦУ майже в таку ж залежність, в якій перебуває Українська православна церква Московського патріархату.

«Виходить, що одна частина української церкви, яка Московського патріархату, – залежить від Москви. А друга частина української православної церкви, яку назвали Православна церква в Україні, – такої назви в православних церквах немає, і не всі розуміють, що за цим ховається. Альо Томос розкрив нам значення цієї назви», – зазначив патріарх.

За словами Філарета, Томос не визначає українців як паству Київського патріархату.

«Якщо Українська православна церква, то це означає, що всі українці, які живуть на території України або в еміграції – в Європі, Америці, Канади, Австралії, Латинській Америці, які входять в Київський патріархат, – то вони є нашою паствою, нашою частиною. А Томос нам каже: «Ні, ці українці, які вам належали, тепер належать не вам, а тепер належать Константинопольському патріархату», – зазначив він.

Іншим великим обмеженням Томосом Філарет назвавши відсутність права варити миро (освячене ароматичне масло, яке використовується в таїнстві миропомазання – ред.)

«Миро – це святиня, без якої не відбувається таїнство миропомазання. Якщо ми миро маємо отримувати з Константинополя, зі Стамбула, то значить, ми залежні. За назвою мі – автокефальна церква, а в дійсності ми залежимо від світу – дадуть нам миро або не дадуть», – констатував Філарет.

Третім обмеженням патріарх вважає механізм вирішення конфліктів: якщо в ПЦУ виникають конфлікти їх вирішує Константинопольський патріархат.

За словами Філарета, в жодної автокефальної церкви, яка отримала Томос про автокефалію від Константинопольського патріархату, немає таких пунктів.

«Ми не відмовляємося від Томосом, альо не будемо виконувати ці три умови, які записані в Томосі. Не будемо виконувати», – заявив патріарх.

Патріарх Філарет заявивши, що на першому засіданні синоду ПЦУ його нібито хотіли відправити «на спокій», тобто усунути від справ.

Він також вважає, що така спроба планується знову. Філарет наполягає, що Українська православна церква Київського патріархату ще існує і її треба зберегти, а потім добитися визнання Української церкви патріархатом.