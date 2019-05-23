У Харкові чоловік врятував 2-річного хлопчика, який випав з балкону шостого поверху

У Харкові 50-річний чоловік врятував 2-річного хлопчика, який випадково випав з балкону шостого поверху.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківщини.

Інцидент стався зранку 23 травня по вулиці Бучми. Хлопчик вирішив погратися на балконі, поки його батьки та 6-річний брат спали. «Одна з іграшок перелетіла через перила. Дитина залізла на підвіконня, потягнулася за нею та, не втримавши рівновагу, випала з балконного вікна шостого поверху», — йдеться у повідомленні.

Чоловік, який проходив поруч, спробував підхопити дитину, завдяки чому хлопчик залишився живим. «Його доставили до лікарні швидкої невідкладної допомоги, де він був прооперований. Зараз життю дитини ніщо не загрожує. Стан його здоров’я медики оцінюють як стабільний», — розповіли в поліції. За даним фактом правоохоронці порушили справу за статтею 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу.