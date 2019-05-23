Що має зробити Зеленський для стабільності гривні

Останніми днями ми бачили багато опитувань з думками громадян – що саме новий президент має зробити в перші дні на посаді.

Уявімо собі ще одне таке опитування, де в українців питають – президент має насамперед розпустити Раду чи забезпечити стабільність гривні та цін? Думаю, що власна кишеня громадянам буде ближче, ніж вибори на 3 місяці раніше.

Альо президент пішов іншим шляхом. У перший день місії Міжнародного валютного фонду він заявивши про розпуск Ради та показавши на двері уряду. В другій він призначив главою своєї адміністрації Андрея Богдана, який допомагав Ігорові Коломойському добитися в судах скасування націоналізації Приватбанку, що була умовою МВФ. У третій він першими подавши законопроекти щодо зміни виборчої системи, а не відновлення відповідальності за незаконне збагачення, без чого ми більше не отримаємо грошей від МВФ.

Цього року лише з бюджету Україні залишається сплатити більше $3 млрд. за зовнішнім богом, а загалом на 2019-21 роки припадає $20 млрд. виплат. Дострокові вибори Заради означають, що співпраця з МВФ фактично призупинена до формування нового уряду. У кращому випадку переговори відновляться у вересні, а попередньою умовою нової програми з МВФ буде прийнятий бюджет на 2020 рік. Отже, позитивні рішення та гроші МВФ за найкращим сценарієм будуть у грудні.

Новий президент знову загнавши країну в ситуацію «дожити до зарплати». Маховик виборів зупинити вже може хіба що Конституційний суд.

Але Володимирові Зеленському ще не пізно зробити правильні кроки. Заявити, що доповіді всіх зусиль, щоб Приватбанк залишився державним, а Коломойський не отримав ні копійки компенсації, а лише подальші проблеми в судах через борги його компаній. Домовитися ще зі старою Радою щодо відповідальності за незаконне збагачення. Підтвердити, що він шануватиме закон, і члени правління Нацбанку працюватимуть весь час, на який вони призначені. І, врешті-решт, призначити авторитетну для кредиторів людину як свого представника з питань економічної політики.

Інакше радість громадян від розпуску ненависних депутатів швидко перетвориться на питання до президента – чому знову зростання курс долара.