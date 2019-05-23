У Зеленського назвали причину можливої відставки глави адміністрації

Звільнення глави адміністрації президента Андрія Богдана можливе лише за наявності відповідного рішення Конституційного суду України. Про це заявив заступник глави адміністрації Руслан Рябошапка.

“Як тільки Конституційний суд винесе рішення, що закон про люстрацію в цій частині відповідає Конституції, з цього дня президент Богдана звільнить як людину, яка повинна проходити через процедуру з очищення влади”, – заявив Рябошапка.

Рябошапка наголосив, що президент не може застосовувати закон, який суперечить принципу верховенства права, і не відповідає Конституції

Джерело: Gazeta.ua

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