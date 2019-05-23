На Полтавщині чоловік секретаря міськради пограбував банк

Жовтневий райсуд Полтави 18 травня обрав запобіжний захід для підозрюваних у пограбуванні «Полтава-Банку» в Кобеляках. Директору відділення Олександру Телятнику і двом його спільникам Дмитру Наумкину та Ігорю Голтвянскому суд призначив утримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави — 1,7 млн грн для кожного.

Пограбування відділення АТ «Полтава-Банк» відбулося 13 травня близько 19 годин. Було викрадено 1,5 мільйона гривень, 6967 доларів США, 3700 євро і 40450 російських рублів. Пізніше стало відомо, що в організації пограбування поліція підозрює двох місцевих жителів і директора філії, на якого нібито напали.

Як повідомляє Полтавщина, з Єдиного державного реєстру декларацій стало відомо, що дружина Олександра Телятника — Телятник Юлія Олегівна, займає посаду секретаря Кобеляцької міської ради. 45-річна Юлія Телятник є членом партії «Наш край». Крім того, членом тієї ж партії є і сам 49-річний Олександр Телятник. Саме від «Нашого краю» він у 2015 році балотувався в депутати Кобеляцької районної ради.

Згідно з декларацією, родина Телятников має кредити на загальну суму 171,5 тис. грн.

Нагадаємо, під час досудового розслідування правоохоронці з’ясували, що напад на керуючого Кобеляцьким відділенням АТ «Полтава-Банк» інсценував він сам. Директор філії вирішив пограбувати банк разом зі своїм кумом та інше.