«Вони завдали смертельного удару по Порошенко»: Коломойський назвав вбивць екс-президента

«Смертельний удар» за президентства Петра Порошенка завдало розслідування журналіста Дениса Бігуса у програмі «Наші гроші» про корупцію в Міноборони.

Про це розповів український олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю «Українській правді«.

На питання журналіста, чому під час президентської гонки про тоді ще кандидата в президенти Володимира Зеленском на телеканалі «1+1» говорили тільки хороше і «жодного кривого слова», Коломойський заявив, що і про інших кандидатів нічого поганого на «плюсах» не йшлося. Втім, він не став заперечувати атаки на Порошенка.

«Порошенко ж влада, тому він і вигрібав (сердиться). Так завжди буває. Критикують владу, люди голосують проти влади», — сказав Коломойський.

За його словами, саме розслідування Бігуса і згубило Порошенко.

«Так я там (в одному інтерв’ю — ред.) сказав, що смертельний удар Порошенко завдала програма «Наші гроші» про те, що відбувається в оборонці», — нагадав олігарх.