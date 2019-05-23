Суддя, який вбив людину у п’яному ДТП, не отримавши покарання пішов у відставку

Вища рада правосуддя прийняв рішення звільнити у відставку суддю Господарського суду Івано-Франківської області Юрія Грицу у зв’язку з поданням заяви про відставку.

9 серпня 2011 Грица, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, на “Волзі” скоїв наїзд на працівників “Івано-Франківськводоекотехпрому”, які проводили ремонтні роботи. В результаті один з них помер в обласній клінічній лікарні, інший — отримав інвалідність.

Суди над Грицей тривають з 8 грудня 2011 року. Він звинувачується за ч. 2 ст. ст. 286 КК України — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або причинившеетяжелое тілесне ушкодження.