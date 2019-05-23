Прокинувся мексиканський вулкан Попокатепетль. ВІДЕО

В центральній частині Мексики прокинувся вулкан Попокатепетль. Стовп попелу здійнявся на 3,5 км.

Вулкан продовжує викидати гази на висоту до одного кілометра. Попокатепель вважається одним із найнебезпечніших вулканів світу. Його виверження може стати катастрофою не тільки для штату Пуебла, де проживає півтора мільйони мешканців. Попо, як його називають у Мексиці, несе загрозу також столиці Мексики – Мехіко, де мешкає біля 20 млн мексиканців.

Влада Мексики попереджає громадян про небезпеку наближення до вулкану та рекомендує усім триматися на безпечній відстані.

Джерело: new-s.com.ua

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