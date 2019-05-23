Стало відомо хто очолить список партії “Слуга народу”

Радник президента Володимира Зеленського та екс-спікер його передвиборчого штабу Дмитро Разумков очолить на парламентських виборах список президентської партії «Слуга народу». Про це журналістам розповів заступник голови Адміністрації президента Руслан Рябошапка.

На запитання, хто очолить список «Слуги народу», він відповів: «Наскільки я розумію, це Дмитро Разумков».

Він також не виключає, що Разумков буде першим у списку партії.

За словами Рябошапки, пріоритетні законопроекти, над якими буде працювати президент — відповідальність за незаконне збагачення, зняття недоторканності з народних депутатів, виборчий кодекс та врегулювання процедури імпічменту.

Як відомо, нині партію «Слуга народу» очолює Іван Баканов, якого президент 22 травня призначив на посаду заступника голови СБУ – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Джерело: Главком

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