Коломойський став політичним консультантом партії мерів”

Олігарх Ігор Коломойський консультує політичну партію, в якій буде представлена велика кількість мерів.

За словами Коломойського, він нещодавно зустрічався із Віталієм Хомутинником та Павлом Фуксом, адже у них є спільні питання. “У нас є спільні питання. Є комерційні питання, є політичні. Чули, оголосили про те, що новий політичний проект створюється?… Це буде всеукраїнський проект. Партія, в якій буде представлене велика кількість мерів”, – розповів олігарх.

Він зазначив, що його участь у цьому проекті “виключно консультативна” і грошами не допомагає, адже там всі заможні товариші”.

Раніше ми повідомляли, що Коломойський заявивши, що планує найближчі 5 років жити в Україні. Також стало відомо, що партія “Відродження” об’єднання єднується разом з партією міського голови Одеси Геннадія Труханова “Довіряй справам” та частиною партії “Наш край”.

У тієї ж годину мер Ужгорода Богдан Андріїв заявивши, що він хоче долучитися до політичної партії, яку створюють Харківський міський голова Геннадій Кернес та заходів Одеси Геннадій Труханов.