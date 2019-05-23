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НАБУ жорстко взялася за екс-голову Держлісагенства Юшкевич

23.05.2019

Національне антикорупційне бюро відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості колишнього голови Державного агентства лісових ресурсів Христини Юшкевич.

Про це повідомило джерело в правоохоронних органах.

За його словами, справу було відкрито 14 травня за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу.

Згідно з фабулою справи, 19 лютого 2007 року Державний комітет лісового господарства україни прийняв наказ №42 «Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини», яким було затверджено положення про організацію та проведення аукціонів з продажу необробленої деревини.

За даними заявника, Юшкевич і підконтрольні їй чиновники, керуючись цим наказом, неналежним чином виконували свої обов’язки, що призвело до тяжких наслідків.

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