У відстійнику водоканалу під Луцьком знайшли труп людини

Труп чоловіка виявили у відстійнику на території комунального підприємства «Луцькводоканал».

Територія, на якій розташований відстійник з нечистотами, розташована між Луцьком і селом Липляны. Труп чоловіка з численними тілесними ушкодженнями виявили у відстійнику. Особа загиблого встановлена. Це 47-річний житель села Городок.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Розпочато досудове розслідування за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, у ставку села Лелековка Кіровоградської області виявили труп чоловіка.