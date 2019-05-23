У Зеленського посміялися з петиції про відставку президента

Глава Адміністрації Зеленського Андрій Богдан розповів, що в команді президента вважають жартом петицію про відставку гаранта.

“Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо, навіть, як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента”, – сказав Богдан у прямому ефірі програми “Право на владу”.

Богдан додав, що в команді президента з розумінням ставляться до факту, що в суспільстві є певний відсоток людей, які з недовірою ставляться до нового президента. Він висловив надію, що своєю роботою Зеленський та його команда зуміють переконати та зменшити кількість незадоволених, перетворивши їх на однодумців.

Джерело: 24 канал

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