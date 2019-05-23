Александр Рувин в полном трансвестизме: государственный КНИИСЭ стал коррупционным оазисом

Сорок лет тому назад, надевая на себя обмундирование военнослужащего Советской Армии, Александр Рувин не мог себе представить, что ему в жизни предстоит еще не раз переодеваться

В независимой Украине ему придется еще немного поносить форму таможенника, а дольше всего милиционера. Военному инженеру выпускнику Подольского командного военного училища, превратившемуся в генерал-майора милиции, президент Виктор Янукович присвоит звание Заслуженного юриста Украины. Самая первая попытка переодеться, предпринятая Рувиным перед самым развалом Союза, не увенчалась успехом. Случись все так, как он хотел, то награждали бы его совсем другие люди и за иные подвиги.

«Стукач» — это состояние души

Учась в Академии имени Куйбышева в Москве, он напишет заявление с просьбой принять его в ряды «смершевцев». Военного контрразведчика из него не получилось и не потому, что ему не поверили во время собеседования на Лубянке или он недостаточно активно «стучал» на сослуживцев. Просто Рувин выбрал крайне неудачное время. Все рушилось ─ страна, порядки, идеология. Его потенциальным начальникам было не до сознательного офицера, желавшего ловить шпионов. Самим бы сохранить свои места. Прежде, чем менять форму и приступать к службе на новом месте пришлось ему дослужиться до звания полковника ВСУ. Правда, тяга к закулисной деятельности у него сохранилась в неприкосновенности. В 1996 году Рувин, навсегда попрощавшись с армией, перейдет на службу в структуры МВД Украины. Через 6 лет наступит черед Государственной таможенной службы Украины, где он возглавит центральную лабораторию. Последние 9 лет Александр Григорьевич ежедневно ходит на работу в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз. Учреждение специально создано для проведения независимых экспертиз в интересах органов дознания, следствия и судов. Рувин руководит ответственным процессом. Правда, c соблюдением независимости у первого человека в КНИИСЭ чаще всего не получается.

Государственная структура громко напомнила о себе во время судебного процесса над Юлией Тимошенко в 2011 году. Институт был привлечен судом для выдачи экспертного заключения. Именно на него ссылались прокуроры, упорно доказывая, что НАК «Нафтагаз Украины» был нанесен ущерб в результате подписания главой правительства газовых контрактов в 2009 году. Сотрудники учреждения подверглись массированному давлению со стороны Рувина, поставившего им задачу выдать требуемое заключение. КНИИСЭ при нем превратился в надежный инструмент защиты власти. Также с его непосредственным участием осознанно фальсифицировались обвинительные заключения по политикам, находившимся в оппозиции к власти, Юрию Луценко, Олегу Тягнибоку, Тарасу Чорновилу и Дмитрию Булатову. Независимость при Рувине превратилась в обязательство учитывать все рекомендации прокуратуры. Не случайно сразу по вступлению в должность руководителя КНИИСЭ Рувин тотчас же избавился сразу от 27-ми принципиальных сотрудников, решивших иметь и отстаивать собственное, действительно независимое мнение. Труд новатора-эксперта был высоко оценен Виктором Януковичем. Так Александр Рувин стал Заслуженным юристом Украины.

Куратор Александр Грановский

Впрочем, ничего личного. Сменились персоналии во власти, но курс КНИИСЭ остался прежним. После встречи с неофициальным куратором правоохранительной системы страны при президенте Петре Порошенко нардепом Александром Грановским мнение экспертов по поводу действий арестованного главы фискальной службы Романа Насирова мгновенно сменилось на противоположное. Оказывается, никакого ущерба он никогда не наносил и даже не помышлял. Мастерство уходить от прямых ответов на поставленные вопросы Рувин оттачивал еще во время руководства взрывотехнической службой МВД. В 2001 году он приложил руку к очень невнятному экспертному заключению по обстоятельства гибели авиалайнера ТУ-154М над Черным морем. Примерно такими же оказались заключения, выданные по теме трагедий под Дебальцево и Иловайском, а примеры «правильной» экспертизы можно найти в уголовных делах против участников Евромайдана и Автомайдана.

«Тридцать сребреников» заслуженного юриста

Помимо моральных поощрений, судя по всему, занимаемый Александром Рувиным пост предоставляет ему большие возможности для повышения уровня личного благосостояния. В Киеве у него имеются 2 люксовые квартиры общей площадью 336 м² и стоимостью $776 тыс, а за городом 3-х этажный дом, который еще дороже ─ $1,2 млн. В отпуске семейство Рувинов стоит перед сложным выбором о месте проведения отдыха. Можно ехать в израильскую Натанью, где их ждут апартаменты площадью 150 м². оцененные в $640 тыс, а можно «махнуть» еще дальше ─ в Дубаи. Там все-таки апартаменты по просторнее ─ 186 м², но чуть скромнее ─ $380 тыс. Осталось только предъявить экспертное заключение от КНИИСЭ о том, что все это можно купить на зарплату госслужащего в 6,5 тыс гривен в месяц. Даже больше. Автопарк из 3-х джипов марок Mercedes, Lexus и Infinity обошелся Рувину в кругленькие $430 тыс.

Заказчик Владимир Костельман

Все очень просто. Надо уметь пользоваться выгодным положением, предоставляемым должностью. Александр Рувин посодействовал миллионеру Владимиру Костельману в завладении средствами «ВАБ Банка». Ритейлер, рок-музыкант и владелец Fozzy Group из Днепра сумел с ведома Рувина привлечь на свою сторону должностных лиц из КНИИСЭ, которые, пользуясь служебным положением, затянули проведение экспертизы недвижимого имущества ЗАО «Сильпо Ритейл» ─ составной части обширной торговой сети бизнесмена. Оно числилось в залоге у банка, выдавшего кредит Костельману. В результате банк и государство не досчитались 2,6 млн гривен.

Контрабанда на потоке

Неизвестно, как пригодились Рувину навыки, приобретенные в армии, но 6 лет, проведенные в таможенном ведомстве ему точно пошли на пользу. Он там нашел себе учителя и пример для подражания в лице экс-главы ГТС Игоря Калетника. Как только он покинул ГТС, как Галиной Рувиной на пару с Валерием Сыровацким была учреждено ООО «Интернешнл Курьер Сервис». Стартовый капитал предоставил Александр Рувин. Логистическая компания вышла на рынок экспресс-доставки грузов из-за рубежа. ГТС на удивление быстро присвоила пока еще никак себя не зарекомендовавшей фирме статус международного перевозчика и самое главное дала разрешение на открытие собственной зоны таможенного контроля. Фактический хозяин экспресс-перевозчика «прорубил» контрабандное «окно» во внешний мир, создав транснациональный контрабандный синдикат. Суперприбыли получались за счет ухода от выплат таможенной пошлины, налога на импорт и налога на добавленную стоимость. Через «Интернешнл Курьер Сервис» в Украину хлынул поток автозапчастей для иномарок. Схема действовала следующим образом. Через ОАЭ заказывались оригинальные детали японских и корейских автомобилей. Компания бралась осуществить их доставку. При этом стоимость международных экспресс отправлений оценивалась меньше, чем в 150 евро, что согласно действующим в Украине правилам позволяло избежать уплаты сборов. Посылки из аэропортов Борисполь и Жуляны поступали в таможенную зону компании «Интернешнл Курьер Сервис», где проходили процедуру упрощенного оформления. Дальше путь автозапчастей лежал на промежуточные склады, откуда они растекались по всей Украине по адресам клиентов-заказчиков. Масштабы поставок привели к тому, что через ОАЭ в страну поступает 95% от всего объема запчастей для автомобилей, производимых в Юго-Восточной Азии. Ежегодно государственный бюджет, благодаря экс-таможеннику Рувин, не получает до $8 млн. Им же разработана надежная операция прикрытия выгодного бизнеса. Чтобы не вызывать лишних подозрений, часть посылок в документах все же оценивается по действительной стоимости их содержимого. Проводится работа и с клиентами «Интернешнл Курьер Сервис». Они прекрасно осведомлены о нужных ответах в случае проведения проверочных выборочных опросов сотрудниками ГТС.

Учитель Игорь Калетник

В 2015 году вся Украина была взбудоражена новостью о покушении на жизнь директора КНИИСЭ Александра Рувина. Злоумышленник затаился в засаде около одной из квартир главного эксперта и выпустил в жертву 3 пули, прострелившие ему ноги. Власти и Рувину самому было выгодно произошедшее связать с подготовкой результатов экспертизы по малазийскому лайнеру МН-17. Принципиального эксперта пытались устранить враги истины. На самом деле, неизвестно в каких еще «мутных» коммерческих проектах принял участие Александр Рувин и кому он смог перебежать дорогу.