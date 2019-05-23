КП “Плесо” продовжує роздавати бюджетні мільйони підслідним підрядникам

У жовтні 2017 року КП “Плесо” замовило у ПП “Спец-ком” капітальний ремонт елементів благоустрою Русанівського каналу на суму 5,2 млн гривень.

У 2018 році з’ясувалося: роботи виконані не були, а гроші були привласнені учасниками корупційної схеми. Дивно, але відкрите з цього приводу кримінальну справу не завадило “Плесо” віддати в кінці 2018 року цій же фірмі 25 млн гривень на ремонт елементів благоустрою і розчищення водойми зони відпочинку “Чорторий”. Правоохоронці проводять виїмку документів у підрядника.

Як стало відомо KV, рішенням від 22 квітня 2019 року у справі № 755/6389/19 Дніпровський районний суд столиці надав Дніпровському управління Нацполиции Києва та Дніпровської прокуратурі Києва дозвіл на доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП “Спец-ком”(*).

Як зазначено в матеріалах справи, 13 січня 2018 року Дніпровським управлінням Нацполиции Києва в ЄРДР за №12018100040005723 були внесені відомості про відкриття кримінального провадження за ознаками порушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України — привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб.

Слідство встановило, що в жовтні 2017 року ПП “Спец-ком” здобуло перемогу в тендерних закупівлях КП “Плесо”(*) на послуги з капітального ремонту елементів благоустрою Русанівського каналу. Згідно договору №821 від 30 жовтня 2017 року, їх вартість склала 5 млн 226 тис. гривень. Підрядник зобов’язався до кінця 2017 року відремонтувати пішохідні доріжки і кріплення укосів, встановити 104 лавки і 208 урн для сміття по вулиці Ентузіастів, а також відремонтувати пішохідні доріжки на ділянці від вулиці О. Туманяна до вул. Е. Сверстюка.

Однак, в 2018 році слідство з’ясувало: посадові особи КП “Плесо” вступили у попередню змову зі своїм підрядником — ПП “Спец-Ком” — і шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи коштами місцевого бюджету “шляхом невиконання робіт по капітальному ремонту Русанівського каналу”.

В матеріалах справи повідомляється: 4 квітня 2019 директору ПП “Спец-Ком” в порядку ст. 93 КПК України було направлено вимогу надати документи, що знаходяться за адресою Київська обл., Святошинський район, село Дмитрівка, вул. Жовтнева, 4. Мова йде про дефектних актах на проведення робіт з ремонту, проектно-кошторисної документації на їх виконання, експертний звіт щодо розгляду кошторисної частини проектної документації, актах приймання виконаних робіт, довідок про їх вартість і т. д.

Витяг з матеріалів справи

Однак станом на 17.04.2019 року зазначені документи в Дніпровське управління Нациполиции Києва так і не надходили. В результаті поліція спільно з прокуратурою змушені були звернутися до суду з клопотанням про надання права доступу до цих паперів і 22 квітня суддя Дніпровського районного суду Києва Віра Левко відповідне прохання задовольнила.

Зазначимо, відкрите в 2018 році кримінальну справу ніяк не завадило КП “Плесо” вести подальшу плідну співпрацю з ПП “Спец-ком”. Наприклад, 3 грудня 2018 року комунальне підприємство уклало зі своїм “подільником” договір на капітальний ремонт елементів благоустрою і розчищення водойми зони відпочинку “Чорторий”. Вартість угоди склала 25,04 млн гривень.

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ПП “Спец-ком” було створено в 2001 році. Засновником і директором компанії є Богдан Шпакович. Статутний фонд компанії — 100 гривень. За час свого існування ПП уклало 26 договорів з держустановами на суму понад 48 млн гривень, з них більше половини — з КП “Плесо”.

Відзначимо, що в 2017 році скандальні підряди КП “Плесо” масово обговорювалися в мережі Фейсбук. Люди назвали ПП “Спец-ком” “порожній прокладкою з трьох працівників”.

“Всі роботи (обрізка дерев, демонтаж старих конструкцій та асфальту, прокладання нових доріжок) все одно проводить КП “Плесо”, чітко видно по уніформі робочих і їх техніці! Схема проста і ефективна: все робиться комунальним підприємством за рахунок наших податків, а гроші отримує ПП!” — писали обурені кияни.

Нагадаємо, Нацполиция також розслідує і інші махінації, які мали місце при закупівлі КП “Плесо” робіт з капремонту елементів благоустрою Русанівського каналу.

В кінці лютого 2018 року “Плесо” підписало відповідний договір на 16,8 млн гривень зі скандально відомим ТОВ “БК “КУБ”. Слідчі з’ясували, що вказане ТОВ виконало частину зазначених у цьому договорі робіт без усяких на те підстав ще в серпні 2017-го.

Поліція розслідує і інші фінансові махінації, у вчиненні яких підозрюється керівництво КП “Плесо”. Наприклад, в кінці 2017 року це підприємство заплатило ТОВ “Торгово-промислова компанія “Олімп” за капітальний ремонт Дарницького меліоративного каналу 18 млн гривень. Слідство встановило, що акти виконаних робіт були підписані, але русло каналу в результаті ніхто не чистив.

Крім того, правоохоронці встановили, що в 2018 році КП “Плесо” зі “своїм” підрядником провернули схему по заволодінню бюджетними коштами, завищивши вартість закупівлі під час проведення відкритих торгів на розчищення і впорядкування столичних водойм з ТОВ “Логос фінанс” на загальну суму понад 50 млн гривень. Правоохоронці з’ясували, що підконтрольна КП “Плесо” фірма фактично навіть не має реальної можливості виконувати такі роботи і раніше вже підозрювалася в схемі з відмивання грошей.