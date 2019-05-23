У Харкові на жвавому перехресті в авто виявили труп

Тіло чоловіка знайшли на жвавому перехресті Харкова на задньому сидінні автомобіля. Про це повідомили в поліції.

За попередніми даними, поруч з тілом померлого лежав шприц із залишками наркотичної речовини, а на його тілі були свіжі сліди від ін’єкцій.

Також є інформація про те, що чоловік вийшов з машини, сів на заднє сидіння і більше не виходив.

Повідомлення про виявлення тіла громадянина без ознак життя в автомобілі Volkswagen надійшло в поліцію від медиків 23 травня в 13:00.

Лікар бригади швидкої невідкладної медичної допомоги на місці констатував біологічну смерть чоловіка.За адресою, вказаною в повідомленні, виїжджала слідчо-оперативна група Московського відділу поліції. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 28-річний харків’янин.

Тіло чоловіка доправили на експертизу, яка встановить причину смерті. В даний час правоохоронці з’ясовують всі обставини смерті чоловіка.