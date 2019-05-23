Посол потроллила Зеленського через його слів про «бабусі Британії»

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього виступу на iForum назвав Великобританію «старенькою» і отримав відповідь від британського посла в Україні.

Зеленський, який говорив на форумі переважно російською мовою, сказав, що «старенька Великобританія зовсім недавно прожила тиждень без вугілля».

«Це унікальна подія. Вперше з 1882 року. За два роки до цього вони провели експеримент і добу прожили без вугілля. Британці показують, що весь світ відходить від вугілля. У них Роттердам-, у нас Роттердам+», — наводить слова Зеленського ВВС Україна.

У коментарях під постом користувачі вибачаються перед послом за слова президента, хоча, очевидно, що вона сприйняла їх з гумором.