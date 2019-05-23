На Закарпатті перекинувся автобус, є жертви

У Закарпатській області на автодорозі Рогатин – Мукачево перекинувся рейсовий автобус. Постраждали п’ять чоловік, один з яких помер, повідомляє прес-служба Закарпатської ОДА у четвер, 23 травня.

«У четвер близько 14.30 в селі Лазещина Рахівського району на автодорозі Рогатин – Мукачево перекинувся рейсовий автобус Івано-Франківськ – Мукачево. На місце виїхала група рятувальників та екстреної медичної допомоги», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, постраждали четверо пасажирів, один з яких – 41-літній чоловік – помер.

«Причина аварії поки не відома. Дорога тут суха, асфальтне покриття в хорошому стані», – сказав в. о. голови ОДА Ярослав Галас.

У місцевій поліції уточнили, що в аварію потрапив автобус Еталон. За попередньою версією, у транспортного засобу відмовили гальма. Під час спуску водій намагався утримати автобус, але той перекинувся на швидкості на крутому повороті. За даним фактом ведеться розслідування.