З-за розпуску Ради, МВФ і заяв по Приватбанку. Чому гривня продовжує падати

В Україні після тривалого падіння курсу долара вже кілька днів триває подорожчання американською валютою. Так, 23 травня міжбанківська торгівля завершилася зростанням курсу долара на 9,5 копійок — в рамках 26,37-26,3850 грн./$.

За словами начальника управління дилінгових операцій Райффайзен банку Аваль Юрія Гріненка, попит на валюту зростає на негативному тлі новин, що спостерігається на цьому тижні.

Зокрема, йдеться про відставку уряду і розпуск Верховної Ради, а також негативної реакції на ці процеси з боку головного кредитора України — МВФ. А також нестриманість у висловлюваннях топ-менеджерів Нацбанку, які відкрито заговорили про визнання неплатоспроможним Приватбанку в разі програшу в судах.

Так, у НБУ відкрито говорять, що влада заберуть із банку капіталу на 155 млрд. грн., який був внесений Мінфіном у процесі націоналізації. Однак неясно, де НБУ і Фонд гарантування вкладів візьмуть 23 млрд. грн., щоб розрахуватися з вкладниками на 1 квітня в Приватбанку було вкладів населення майже на 178 млрд. грн. Вилучених 155 млрд. грн. не вистачить на те, щоб розрахуватися з людьми.

Одночасно фінансисти стали прикидати збитків для вкладників-юросіб націоналізованого банку: депозитів компаній в ньому на 43 млрд. грн., і ці кошти ніким не гарантуються, тому згорять у разі визнання Приватбанку неплатоспроможним. Це напевно спровокує масове закриття більшої кількості підприємств малого та середнього бізнесу.

«Сьогоднішнє помірне переважання валютного попиту над пропозицією і відповідна динаміка котирувань продиктовані вичікувальною позицією продавців після вчорашнього істотного курсового зростання долара. А також напередодні надходжень гривневих відшкодувань ПДВ. Готівковий ринок не виступає каталізатором волатильності, поки що утримуючи лідерство курсового оптимізму у порівнянні з міжбанком», — сказав директор казначейства Банку Кредит Дніпро Олег Курінний.

Середня вартість готівкового долара на продажу людям з ранку 23 травня піднялася на 5 копійок, і не змінювалася до вечора — 26,35-26,50 грн./$.Викуп валюти у населення проводився в рамках 26,0-26,30 грн./$.

При цьому банкіри вважають, що долар продовжить дорожчати і далі.

«Швидше за все, 24 травня міжбанк відкриється в рамках 26,40-26,50 грн./$. На цих рівнях може додатися валютного пропозиції. Але і попит, думаю, підросте», — сказав Гриненко.

У свою чергу, Олег Курінний спрогнозував на завтра торгівлю в рамках 26,30-26,40 грн./$.