У літаку “Москва-Сімферополь” чоловік влаштував дебош і поліз в смертельну бійку

У літаку “Москва-Сімферополь” неадекватний чоловік затіяв бійку і отримав смертельний удар, після приземлення лайнера лікарі не змогли врятувати бешкетника.

Про це повідомляють російські ЗМІ, публікуючи відповідні відео.

Так, літак, який щойно вилетів з “Домодєдово” і пробув у повітрі всього 20 хвилин, був змушений повертатися назад. Один з його пасажирів влаштував паніку і почав кричати: “Пілоти сплять! Ми всі помремо!”. Заспокоїти чоловіка намагався весь екіпаж літака.

І начебто у них почало виходити, як раптом мужик перейшов на нелюдський вереск. Неадекват став бити телефоном сидів з ним поруч чоловіка. Почалася бійка, в якій дісталося вже самому бешкетникові.

Його вдарили по голові і скрутили. Було вирішено повертатися до Москви. На землі борт вже чекали медики і поліцейські. Вони витягли бешкетника з салону. По дорозі в лікарню він помер. Порушено кримінальну справу про заподіяння смерті з необережності.