Полторак про переговори з Зеленським: «Було не до жартів…»

Виконуючий обов’язки голови Міністерства оборони України Степан Полторак під час свого інтерв’ю «Теперішнього часу» розповів, про що насправді він розмовляв з новообраним главою держави Володимиром Зеленським.

Полторак розповів, про що він говорив на зустрічі з Володимиром Зеленським. Зокрема, в. о. голови Міноборони зазначив: «Я зустрічався з Володимиром Зеленським. Він навчається. Він уважно мене слухав, і я думаю, що він прислухається до думок інших… Але головне те, щоб чоловік хотів вчитися. Глава держави дуже добре вчиться. Він розумна людина, і він не буде неправильні кроки робити. Є ті люди, які зможуть дати йому правильну пораду».

Крім того, Степан Полторак зазначив: «Було зовсім не до гумору. Ми розмовляли про те, що сьогодні у нас десять обстрілу на Донбасі, в результаті чого один український захисник був поранений. А дві людини і зовсім загинули в зоні проведення Операції об’єднаних сил, так що просто не до жартів нам було під час розмови».