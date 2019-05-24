Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Кабміні спростували чутки про збільшення тарифів на електроенергію для населення з 1 липня

24.05.2019

Кабмін спростував безпідставні чутки про збільшення тарифів на електроенергію для населення з 1 липня 2019 року. Про це інформує replyua.net з посиланням на українського політолог Олексія Голобуцького.

Він зазначає, залишилося п’ять тижнів до введення в Україні нового ринку електричної енергії – у відповідності зі стандартами Європейського Союзу. З 1 липня 2019 купівля-продаж електроенергії буде відбуватися за новими правилами. Однак, як заявили в Кабміні, ціна для населення змінитися не повинна: це передбачено спеціальними соціальними зобов’язаннями продавців електроенергії. Щоб уникнути збитків різниця між закупівельною ціною і ціною для населення буде компенсуватися з державного бюджету.

Олексій Голобуцький пояснює, відповідно, серпневі платіжки за липень будуть такими ж, як липневі за червень.

Читайте також:   Політолог: Тимошенко програла не тому, що у неї була не така агітація, не там розміщена реклама. Вона була приречена програти
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *