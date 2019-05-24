Екс-нардеп Артеменко просить президента повернути йому українське громадянство

Екс-нардеп Верховної Ради України Андрій Артеменко попросив новообраного президента Володимира Зеленського повернути йому українське громадянство.

У своєму листі до Володимиру Зеленському екс-нардеп заявляє, що попередній президент Петро Порошенко в 2017 році позбавив його громадянства своїм указом, порушивши при цьому його конституційні права як громадянина України.

За його словами, цей указ носить виключно політичний мотив і вибірковий характер щодо його особистості. Він заявив, що дії влади України були морально-політичним тиском на нього за ідеї, які він висловлював.

Крім того, Андрій Артеменко зазначив, що припинення громадянства не може бути примусовим.

Так, колишній нардеп просить Володимира Зеленського скасувати указ екс-президента № 119 від 29 квітня 2017 року в частині припинення його громадянства, а також повернути йому громадянство України.

Раніше повідомлялося, що 27 лютого Андрій Артеменко підтвердив, що має громадянство Канади. На цій підставі парламент достроково позбавив повноважень депутата.