Савченко назвала нового начальника Генштабу ЗСУ Хомчака “боягузом і недостатньо розумним” командиром

Народний депутат Надія Савченко назвала нового начальника Генштабу ЗСУ Руслана Хомчака боягузом і недостатньо розумним командиром.

Про це вона заявила в ефірі “112 Україна“.

“Особисто я не знайома з генералом Хомчаком, ніколи не перетиналися по службі в армії. Але за чутками ми чули багато про ситуацію з Іловайським котлом, про ті події. Однак я спілкуюся з людьми, яким я довіряю, з якими я проходив службу, і про Хомчака йде два слова в зв’язці – це корупція і боягуз”, – сказала Надія Савченко.

Також вона заявила, що під час командування Хомчака окупанти часто отримували інформацію про маршрути переміщення українських військових. “Добробати вирушали, не знаю, наскільки з доречності військових операцій, але відправлялися щодо доречності комерційних операцій захищати певні ті чи інші об’єкти. За пана Хомчака дуже часто зливалася інформація, особливо здавалися маршрути, не тільки наземні, але і льотні маршрути, здавалися ворогові.

Я не можу сказати, що це робив саме пан Хомчак, характеризує командира, як або недостатньо розумного, або недостатньо кваліфікованої. Тому що, по-перше, є дані донесення розвідки. По-друге, треба розуміти, що під час війни, особливо такої гібридної, було дуже багато зливу інформації, були вороги, агенти і в СБУ, і в самій армії, і інформація часто зливалася. Від цього ми втрачали дуже багато техніки”, – сказала Надія Савченко. Вона заявила, що такі наслідки були недоробки Хомчаком стратегічної операції.