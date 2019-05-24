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Мешканець Києва намагався незаконно побудувати вісім квартир на горищі житлового будинку

24.05.2019

У Голосіївському районі Києва мешканцеві одного з багатоквартирних будинків поліція повідомила про підозру через самовільне, за даними правоохоронців, захоплення горища, на якому киянин почав будівництво відразу восьми квартир.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, чоловік, підробивши розпорядження Голосіївської РДА, яким нібито отримав право користування горищем, почав переобладнати його в мансардний поверх.

За даними прокуратури, зловмисник планував побудувати там вісім квартир з метою їх подальшого продажу.

Киянину повідомлено про підозру за ст. 356 (Самоправство) і ч. 4 ст. 358 КК України (Використання підроблених документів) КК. На незаконно відчужене майно накладено арешт.

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