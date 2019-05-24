Смішна жарт. Богдан прокоментував петицію за відставку Зеленського

Глава Адміністрації президента Володимира Зеленського Андрій Богдан прокоментував петицію за відставку глави держави, яка набрала необхідну кількість голосів для її розгляду.

«Ми розцінюємо цю петицію, як жарт, можливо навіть як смішний жарт. Законом передбачені випадки, коли закінчуються повноваження президента і такі петиції не є підставою для реагування шляхом закінчення повноважень президента», — сказав Богдан в ефірі програми Право на владу на телеканалі 1+1.

За його словами, у команді Зеленського усвідомлюють, що частина населення не підтримує.

«Але в будь-якому разі ми розуміємо, що є частина населення, яка незадоволена діями чинного президента і ми будемо намагатися, щоб ця частина населення зменшувалася шляхом їх переконання і щоб вони стали нашими однодумцями», — зазначив глава АП.

Нагадаємо, що петиція за відставку новообраного президента Володимира Зеленського набрала 25 тисяч підписів. Документ зареєстрував Максим Безрук у середу, 22 травня. За добу вона набрала необхідну кількість підписів для її розгляду главою держави.

Автор клопотання стверджує, що голосування за Зеленського було протестним, і у нього немає підтримки в 73%.