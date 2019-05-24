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Російський випускник напав на депутата під час останнього дзвоника

24.05.2019

Российский выпускник напал на депутата во время последнего звонка

Випускник школи селища Юрино в республіці Марій Ел напав на депутата від «Єдиної Росії» Катерину Вахитову, коли вона виступала на останньому дзвонику. Відео події опублікувало видання «Pro Місто».

На кадрах видно, як випускник вибіг з натовпу і вдарив жінку по голові. Його скрутили і вивели із залу. Як розповідають очевидці, після події Вахітова в сльозах закінчила промову.

Школярі розповіли, що перед нападом юнак висловлював невдоволення тим, в якій партії депутат. Перед виступом Вахитовой він викрикував образи. На думку місцевого психолога, причиною такої агресії може стати довгий стримування негативних почуттів або психічне відхилення.

Поліція проводить перевірку за фактом події.

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