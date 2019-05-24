ПриватБанк подав на Коломойського в американський суд

Націоналізований державний банк «ПриватБанк» подав позов у суд в американському штаті Делавер на колишнього власника, олігарха і власника шостого президента України Ігоря Коломойського. Про це говориться на сайті суду.



Як зазначається на сайті суду, позов було подано 21 травня 2019 року. Поки невідомо про терміни розгляду позову по суті.



За інформацією порталу law360, позов щодо Коломойського стосується можливого відмивання мільярдів доларів через підставні делавэрские компанії, які купували підприємства та комерційну нерухомість у США.



Зазначається, що серед відповідачів, крім Коломойського, також фігурує другий найбільший екс-власник “Приватбанку” Геннадій Боголюбов та інвестиційні компанії олігархів.