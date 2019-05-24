Чіпи для російських сім-карт довелося закуповувати у Samsung

У Росії не змогли налагодити виробництво вітчизняних сім-карт з правильної криптографією, яка дозволяє контролювати користувача . А старт впровадження намічений на грудень 2019 року. Для того щоб не поховати чергову ініціативу довелося працювати на чіпах Samsung.

Розробник підтвердив, що організація закупила чіпи Samsung, пише РБК з посиланням на джерело в компанії — виробнику телекомунікаційного обладнання.

«Ми продовжуємо програму випробувань сім-карт з вітчизняними криптографічними алгоритмами. Для цього потрібно закуповувати чіпи, на які ми ставимо свою операційну систему і криптоядро. Ми поспілкувалися з різними виробниками, Samsung запропонував оптимальну ціну за дрібну партію і терміни поставки, і ці чіпи підходять за функціональним вимогам».

З 1 грудня цього року набудуть чинності два накази Мінкомзв’язку, за якими процедури аутентифікації і ідентифікації абонентів мереж 2G, 3G і 4G повинні здійснюватися з використанням криптографії, що відповідає вимогам ФСБ.