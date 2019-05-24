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Потап і Настя Каменських одружились

24.05.2019

Українські музиканти Олексій Потапенко і Настя Каменських одружилися 23 травня. Про це співачка розповіла в своєму Instagram, передає УНН.

Настя подякувала Потапу за те, що він підтримував її рішення не виставляти почуття на публіку і довгий час оберігав їх відносини “від зайвих очей, слів, постів”.

“Тепер прийшов час поділитися з шанувальниками частинкою наших почуттів! Сьогодні саме той самий особливий і щасливий день для кожної закоханої пари”, – написала артистка під фотографією у весільній сукні.

Також 23 травня Потап випустив романтичний трек і кліп – “визнання в коханні” до Насті під назвою “Константа”.

 

: УНН

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