У Норвегії на камеру зняли русалку (відео)

У Мережі з’явилося фото і відео, автор якого говорить, що йому вдалося сфотографувати русалку. Фото зробили в Норвегії.

Користувачі сперечаються з цього приводу. Не дуже довірливі користувачі сумніваються в тому, що на фото показана русалка, пише vladtime.ru.

З’явилися найсміливіші припущення щодо даного епізоду. Одні користувачі переконані, автор ролика просто хоче здивувати людей.

Він нібито домовився з товаришами, які використовували плавник, а самі під час зйомки перебували під водою. Не всі дотримуються такої точки зору.

Плавник, представлений громадськості на фото не схожий на дельфінячий хвіст. Фантазери впевнені, в Норвегії вдалося сфотографувати справжню русалку.

Існує й альтернативна версія, яка заперечує вищевказані припущення. Згідно з нею, автору ролика вдалося зняти на камеру дивну тварину, невідоме науці. Це твердження теж є спірним, тому йому повірили далеко не всі.

: Зік.

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