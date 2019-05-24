Кейт Міддлтон вийшла у світ в прикрасах принцеси Діани (фото)

У Букінгемському палаці пройшло шикарне святкування вечірки Королівського Саду

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон після одруження з принцом Вільямом отримала доступ до унікальних ювелірних виробів його матері — принцеси Діани. Відомо, що Кейт надягає їх тільки в тих випадках, коли їй належить відвідати особливу подію.

Про це стало відомо завдяки повідомленням порталу “Політека“.

Так, 21 травня, в Букінгемському палаці пройшло святкування вечірки Королівського Саду. Для герцогині це був відповідальний захід, оскільки вона виступала на ньому в якості господині. Для вечірки 37-річна Кейт вибрала стильний наряд ніжно-рожевого відтінку – класичну двобортну сукню-пальто. На голові у неї був капелюшок з трояндою і пером в тон сукні.

Всі гості, а їх було близько 30 тисяч осіб, зазначили, що герцогиня, як завжди, виглядає дуже елегантно. Також це підкреслили і коштовності, які одягла Кейт Міддлтон.

Принцеса Діана

На вухах дружини принца Вільяма красувалися яскраво-перлинні сережки у формі крапельок.