При цьому сторони не призначали нових переговорів після завершення чергового раунду у Вашингтоні

Президент США Дональд Трамп передбачив швидке завершення торговельної війни з Китаєм, хоча ніяких переговорів на високому рівні не призначалося з тих пір, як два тижні тому у Вашингтоні завершився черговий раунд.

«Це відбувається, відбувається швидко, і я думаю, з Китаєм все відбудеться швидко, бо навряд чи він задоволений, що тисячі компаній залишають його територію і відправляються в інші країни», – сказав Трамп, виступаючи в Білому домі.

Ніяких доказів масового відходу компаній з Китаю президент не представив.

Трамп також заявив, що зустрінеться з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту «Великої двадцятки», який пройде в червні в Японії.

Обидві країни звинувачують один одного в зриві переговорів, які були покликані покласти кінець торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Трамп дав прогноз по Китаю в ході прес-конференції, яка відбулася після того, як він анонсував план надання допомоги фермерам для компенсації наслідків тарифної війни, торкнулася їх особливо сильно.

Після того, як у минулому році Трамп ввів мита на китайські товари, Пекін скоротив закупівлі американської сої, в результаті чого у фермерів утворилися нерозпродані запаси цього продукту. У відповідь Китай ввів мита на американську кукурудзу, свинину і ряд інших продуктів.

«Фінансування у розмірі 16 мільярдів доларів допоможе зберегти благополуччя наших ферм і покаже, що жодна країна не може накласти вето на економічну і національну безпеку США», – заявив Трамп.