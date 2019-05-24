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Рак кишківника: вчені назвали небезпечний для захворювання вік

24.05.2019

Британські вчені стверджують, що чоловіки в віці до 50 років схильні до більш високого ризику захворювання раком кишечника, ніж старші покоління.

Про це повідомляє Mirror.

На думку експертів, причиною цього є погане харчування і проблеми з обміном речовин. Як показує дослідження, в останні 10 років випадки захворювання товстої кишки збільшилися на 1,8%, а показники по раку прямої кишки серед вікової групи від 30 до 39 років зростають на 1,4% в рік.

Зокрема, у Великобританії рак прямої кишки щорічно діагностується більше ніж у 2500 чоловік у віці до 50 років.

Отже, лікарі пропонують знизити вік перевірки на рак кишечника.

Також доктори рекомендують проводити своєчасне обстеження для попередження небезпечної хвороби.

: Обозреватель

 

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