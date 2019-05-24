Гроші в паніці біжать з Росії

Минулого тижня Банк Росії опублікував дані за ключовими показниками платіжного балансу країни за перші чотири місяці поточного року. Один з них — сальдо фінансових операцій приватного сектора. Воно виявилося негативним і становило 34,7 млрд дол. У перекладі на більш зрозумілу російську мову це величина чистого відтоку (перевищення відтоку над притоком) приватного капіталу. На ще більш зрозумілою мовою це величина, що характеризує масштаби знекровлення (пограбування) російської економіки.

Для порівняння: за аналогічний період минулого року чистий відтік приватного капіталу склав 18,5 млрд дол. Масштаби втечі капіталу з країни за рік збільшилися майже в два рази. Підкреслюю: це не просто відтік капіталу, а його панічну втечу. Порівняно з попередніми роками (2017 і 2016 рр..) масштаби чистого відтоку капіталу (за порівнянного періоду перших чотирьох місяців року) зросли в багато разів.

Якщо виходити з того, що тенденції перших чотирьох місяців поточного року збережуться, тоді, застосувавши просту екстраполяцію, ми отримаємо річну величину чистого відтоку приватного капіталу, що дорівнює 111,9 млрд дол. Для порівняння наведу дані по чистому відтоку капіталу за попередні роки (млрд. дол.): 2016 р. — 18,5; 2017 р. — 25,1; 2018 р. — 63,3. Нагадаю, що рекордна величина чистого відтоку приватного капіталу з Росії була зафіксована у 2014 році: 152,1 млрд дол. (основна причина тодішнього сумного рекорду — катастрофічний обвал валютного курсу рубля). Якщо нинішні тенденції наростання втечі капіталу з країни збережуться, то в наступному році «рекорд» 2014 року повинен бути перевершений.

Панічна втеча капіталу з Росії для багатьох спостерігачів виглядає абсолютно ірраціональним явищем. Ірраціональність цієї втечі має два аспекти.

По-перше, влада заявляє про те, що країна будує капіталізм. Ні, звичайно, ніхто з чиновників не вимовляє цього страшного слова «капіталізм». Замість нього використовується евфемізм «ринкова економіка». А «ринкова економіка» без капіталу немислима. Будівельним матеріалом капіталізму («ринкової економіки») за визначенням є капітал — виробничий, торговий, грошовий; основний і оборотний; інвестиційний і позичковий і т. п. Але влада не може закласти навіть фундамент будівлі, званого «ринковою економікою», тому що весь будівельний матеріал — капітал — з будівельного майданчика йде на сторону. З будівництвом російського капіталізму явно щось не ладиться.

По-друге, труднообъяснимы самі причини виведення капіталу з Росії.

З одного боку, начебто діють зовнішні чинники, які повинні гальмувати і навіть блокувати втеча капіталу. У всьому світі розгортається боротьба з офшорами і податковими ухильниками. Відразу ж після закінчення світової фінансової кризи 2007-2009 рр. за ініціативою США і ОЕСР почалася підготовка багатосторонньої угоди про співробітництво у справі боротьби з ухиленнями від сплати податків. В результаті 29 жовтня 2014 року була підписана багатостороння рамкова угода компетентних органів про автоматичний обмін інформацією у відповідності з загальним стандартом звітності (CRS MCAA). Свої підписи під документом тоді поставила 51 юрисдикція. Зараз кількість підписантів угоди досягло 100, серед них чимало офшорних юрисдикцій. В рамках CRS MCAA держави і юрисдикції підписують конкретні угоди прямої дії про обмін фінансовою інформацією. Можна здогадатися, що «втікачі» з Росії під ковпаком глобальної системи фінансового контролю навряд чи будуть відчувати себе комфортно.

Ще одним зовнішнім чинником, який начебто має охолоджувати запал потенційних «утікачів» із Росії — економічні санкції Заходу проти нашої країни. Ці санкції загрожують «заморожуванням» (арештом) та «експропріацією» (конфіскацією) активів, сформованих за рахунок стороннього капіталу. «Заморожування» активів — не потенційна загроза, а, як кажуть, «медичний факт». Вже влітку минулого року на перших шпальтах новин рясніють такі сенсаційні слова: «швейцарський банк на вимогу США заморозив активи російських олігархів на 5,5 млрд. доларів», «кіпрський банк заморозив російські активи Вексельберга», «блоковані рахунки Дерипаски» і т. д. В цій ситуації виведення капіталу з Росії виглядає як акт божевільного суїциду.

З іншого боку, діють внутрішні чинники, які начебто покликані запобігати втеча капіталу і навіть сприяти поверненню «блудних синів» рідне отечество. Тут можна згадати і дві амністії капіталу.

Перша амністія проходила в 2015-2016 роках. Друга амністія капіталу діяла протягом усього минулого року і аж до кінця лютого 2019 року. Однак, як кажуть, «гора народила мишу». Результати обох амністій були мізерними. Зараз у Державній Думі готується проект третьої амністію, однак немає впевненості, що і вона зможе розгорнути потік капіталу у зворотний бік. Список ініціатив влади щодо стримування відпливу капіталу та його повернення дуже довгий, але ефективність всіх ініціатив вельми сумнівна.

Так, в минулому році в рамках російської юрисдикції були створені два екзотичних острова — отакі внутрішні офшори. Один на Далекому Сході (острів Російський), інший — в Калінінграді (острів Жовтневий). Острови, за моїми даними, досі залишаються незаселеними.

Так як же пояснити парадокс втечі капіталу з Росії? Назву лише деякі головні версії.

По-перше, російська влада начебто однією рукою намагаються стримувати втеча капіталу, а з іншого — вони його заохочують. Заохочення втечі проявляється в тому, що підприємці у своєму колі називають «наростаючий безлад», а російські відомства фінансово-економічного блоку евфемізмом — «погіршення інвестиційного клімату». Але є і більш конкретні заходи заохочення втечі.

Наприклад, введення інституту «податкового нерезидента», що дозволяє російським олігархам платити податки не в російську казну, а скарбницю інших держав. Тому не дивно, що британська преса днями в десятку найбагатших олігархів Великобританії включила Р. Абрамовича, А. Усманова і М. Фрідмана. Вже й незрозуміло, як їх називати: «російські олігархи» або «британські олігархи». Не виключено, що їх внесок в англійську скарбницю сьогодні більше, ніж до російської. При тому, що поки ще значна частина активів зазначених панів фізично знаходиться на території Російської Федерації.

Мінфін РФ всіляко захищає олігархів (вже незрозуміло, чиїх), пропонуючи скасувати штрафи та інші покарання за відмову від декларування валютної виручки від експорту товарів і послуг і за неповернення її в російську юрисдикцію (втім, вимога повернення було і до цього чисто формальним: капітал повинен бути повернутися на російський рахунок, а після цього міг знову піти у країну далеко»).

По-друге, слід розуміти, що словосполучення «російський олігарх» є евфемізмом. Правильніше цих панів називати «керуючими». Вони були поставлені в якості керуючих різними активами на території Росії справжніми олігархами, більшість з яких фізично знаходяться далеко від нашої країни. Я віддаю перевагу цих справжніх олігархів називати «господарями грошей», оскільки вони пов’язані з Федеральною резервною системою США, яка має «друкарським верстатом» за створення світової валюти — долара США. Ці справжні олігархи або є акціонерами ФРС США, або тісно з ними пов’язані.

Те, що нам здається хаотичним і панічною втечею капіталу насправді є планомірної операцією з виведення капіталу з країни в інтересах «кінцевих бенефіціарів», якими є «господарі грошей». Разом з капіталом в закордонні юрисдикції може переміщатися і керуючий. В якості прикладу можна навести Михайла Прохорова. Раніше він значився як «російський олігарх», тепер його правильніше називати «американським олігархом». А ще правильніше — «американським керуючим» «господарів грошей».

Як хрестоматійного прикладу «російського олігарха» можна назвати Михайла Ходорковського, який був призначений на цю посаду ще в ході приватизації і заставних аукціонів 1990-х рр. Він явив собою приклад «керуючого», який уявив, що він справжній олігарх. Скінчилося це арештом у 2003 році Ходорковського і позбавленням його прав власності на такий багатющий актив, як нафтова компанія ЮКОС. Протягом декількох місяців слідчі органи з’ясовували, яким чином було організовано управління зазначеною компанією. Була распутана цілий ланцюжок офшорних компаній. Останньою в цьому ланцюжку була офшорна компанія, зареєстрована в Гібралтарі. За її документами «кінцевим бенефіціаром» виявився не Михайло Борисович, а Яків Ротшильд — один з реальних господарів грошей». Думаю, що якби наші правоохоронні органи виконали подібну роботу у відношенні інших «російських олігархів», то вони прийшли б до таких же «відкриттів».

Сподіваюся, тепер зрозуміло, чому «російські олігархи» так сміливо (і, здавалося б, шалено) продовжують виводити капітал з Росії в умовах посилення економічних санкцій і глобальної кампанії боротьби з податковими ухильниками, фінансуванням тероризму та відмиванням брудних грошей і т. п. Їм не треба думати, вони подібно дресированим хом’якам діють по командам, які отримують від своїх «господарів» з-за кордону.

По-третє, капітал з Росії біжить не аби куди. У нього є цілком конкретні кінцеві пункти призначення. Мені бачиться два таких пункти — США і Великобританія.

Вище я вже зазначив, що приблизно десять років тому Вашингтон ініціював глобальну кампанію боротьби з офшорами і податковими ухильниками. У 2014 році було підписано угоду компетентних органів про автоматичний обмін інформацією у відповідності з загальним стандартом звітності (CRS MCAA). Нинішній рік буде завершальним у справі побудови глобальної системи фінансового контролю. Кількість країн, що беруть участь в обмінах фінансовою інформацією, повинно перевищити сотню. Як можна здогадатися, російські влади, що прикривають вітчизняних клептоманів, не бажали приєднуватися до угоди CRS MCAA. Але Захід Росію до цього примусив (приєднання відбулося в 2016 році).

Але найдивовижніше, що серед учасників угоди CRS MCAA досі немає США. Думаю, що ніколи і не буде. Вашингтон діяв в якості «цапа-провокатора», але в останній момент відійшов в сторону. Мотивація «цапа-провокатора» зрозуміла: Америка вирішила стати єдиним у світі офшором. Саме в Америку як «землю обітовану», за задумом Вашингтона, повинні стікатися капітали з усіх країн, у тому числі Росії.

Мабуть, Лондон не бажає, щоб Америка стала монополістом у справі «кришування» біглих капіталів. Лондон хотів би залишатися притулком для «втікачів», принаймні, з Росії.

У минулому році Федеральна податкова служба Росії вперше досить масштабно брала участь в обмінах фінансовою інформацією з іншими країнами. Обміни відбувалися на основі двосторонніх угод з десятками країн. Федеральна податкова служба Росії передавала своїм партнерам в інших країнах інформацію про їх платників податків, які займаються бізнесом і мають банківські рахунки в Російській Федерації. Одночасно ФНС отримувала аналогічну інформацію від інших країн. Двосторонню угоду було підписано і з Великобританією. ФНС передала податковій службі Туманного Альбіону всю інформацію, згідно стандартам рамкової угоди 2014 року. А ось від податкової служби Великобританії не отримала нічого. Причому не отримала не тільки інформації, але навіть пояснень. Коментар очевидний: Лондон подав «російським олігархам і чиновникам-клептоманам команду «Ласкаво просимо до Великобританії!»

Таким чином, капіталу з Росії є куди тікати. І втеча, напевно, триватиме. І знекровлення російської економіки продовжитися. І пограбування простих громадян продовжиться. Втім, не все так фатально. Все це божевілля можна припинити відразу. Перший і найбільш очевидний крок у цьому напрямку — негайне введення обмежень і навіть повну заборону на вільне переміщення капіталу через кордон Російської Федерації.