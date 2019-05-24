У Росії зростає попит на підробні документи

Тенденція зберігається третій рік поспіль.

За перші чотири місяці 2019 року Роскомнадзорзаблокировал 4,6 тис. ресурсів, що пропонують придбати паспорта громадянина РФ, водійські посвідчення та інші підроблені документи. Про це “Известиям” розповіли у відомстві. Незважаючи на те, що зростання кількості таких сайтів спостерігався останні три роки, за аналогічний період 2018 року заблокували лише 1000 ресурсів.

Статистика МВС також підтверджує зростання цього сегмента ринку кримінальних послуг. Однак пік припав на 2017 рік, коли було виявлено понад 36 тис. злочинів. Також в 2018 році поліцейські виявили 35,8 тис. випадків підробки документів і затримали 16,4 тис. осіб.

Як розповів «URA.RU» представник одного з даркнет-магазинів, найбільшим попитом в Росії зараз користуються фальшиві водійські права, їх навчилися підробляти найбільш якісно.

У більшості випадків документом хочуть обзавестися ті, у кого відібрали посвідчення за грубі порушення. Розходження з оригіналом не завжди зможе помітити навіть досвідчений співробітник ГИБДД.

«В середньому такі документи коштують від 6 до 12 тисяч рублів. Найдорожчі з них — карти з вашою фотографією, але на ім’я іншої реальної людини, який вже є в базі ГИБДД. У разі перевірки на місці самої „картки“ поліцейський бачить лише текстові дані з бази — ПІБ, дату і місце народження, номера», — зазначає співрозмовник агентства.

Фахівець у сфері безпеки Олександр Колесніков розповів, що останнім часом помітно покращилась якість підробок: «Часи, коли паспорта роздруковували на принтері вдома, пройшли. Мені доводилося зустрічати фальшиві документи, які практично неможливо відрізнити від оригіналу. Це дуже небезпечно: пересічний громадянин, який не має доступу до спеціальних баз даних і обладнання, підробку навряд чи розпізнає». Великою популярністю користуються фальшиві паспорти у орендарів квартир.