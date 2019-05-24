Напередодні вийшло інтерв’ю одного з найбільш відомих гей-активістів України та всього пострадянського простору — Ковальчука Андрея Трохимовича. Цей дивовижний і багатогранний людина минулого тижня отримав від президента України звання «ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ».

Професору кафедри Державного університету інфраструктури та технологій, доктору юридичних наук, професору Ковальчуку Андрію Трохимовичу ця нагорода стала свого роду поштовхом до початку нового етапу в його житті і кар’єра єрі.

Петро Порошенко своїм останнім указом №188 / 2019 від 4 травня 2019 року нагородила мене званням Заслужений діяч науки і техніки України. За що я щиро і глибоко вдячний іде з посади голови нашої держави. «Цим указом Петро Олексійович довів, що Україна — виключно толерантна країна та європейські цінності є для неї опорою на шляху до майбутніх звершень. Я хочу не лише подякувати президента-патріота, а й усіх, хто підтримував мене на цьому шляху. Свого хлопця і свою сім’я ю, друзів та інших гей-активістів. Ця нагорода загальна! Наша з вами, — зазначив нагороджений професор і гей-активіст Андрій Трохимович Ковальчук.

Зараз кажуть, нібито я купивши нагороду. Це не зовсім правда, природно не за малі гроші вона мені дісталася, адже всі в Україні знають, що лобіювання подібних промов оплачується, але я б не сказав, що я прямо-таки купивши її. Також я дуже вдячний Міністерству Освіти, яке подав мою кандидатуру і поліграфкомбінат Україна, де я заробляю зовсім не малі гроші на різних операціях, всьому колективу, що підтримав мене, — продовжує Андрій Ковальчук.

Нагорода, до якої мене приставивши президент Петро Порошенко надихнула мене йти у велику політику, де потрібні свої герої для захист прав секс-меншин. Спочатку я буду намагатися зайти до Верховної Ради через близьку мені по духу політичну партію, там де є геї або мої едіномишленікі і паралельно створю свою політсилу. Сьогодні я офіційно заявляю про те, що хочу створити свою політичну партію, здатну відстоювати права ЛГБТ в Україні. Парламентські вибори цього року — шанс для всіх знедолених геїв і лесбіянок, для тих, хто хоче щось змінити і прирівняти наші права до гетеросексуалів. Сьогодні вранці я прокинувся і сказавши собі: якщо не я, то хто? У мене накопичилося за життя достатню кількість грошей, щоб самому профінансувати на перших порах партію і деякі мої колишні чоловіки досить забезпечені і готові допомогти мені у свої перші кроки на ниві великої політики! — резюмував наш співрозмовник Андрій Трохимович Ковальчук.

Андрея Трохимовича Ковальчука считают найяскравішим прикладом людини, який відкинувши умовності ставши жити рівно так, як то наказувало його серце. За визнанням самого Ковальчука Андрея Трохимовича, свою нетрадиційну орієнтацію він визнав не в далекій молодості, а вже працюючи викладачем у Вищих Навчальних закладах Києва. Ковальчук Андрій Трохимович ставши значущою фігурою в гей-рухах завдяки тому, що відкрито розповідав про свою орієнтацію, поглядах на життя і про свободу вибору.

Для розуміння наших читачів — хто такий Ковальчук Андрій Трохимович?

А. Т. Ковальчук проживає зі своїм хлопцем в Києві, часто буває в США (в Сіетлі він отримав нагороду кращого бармена місяці в знаменитому гей-клубі). Працює на благо своєї країни на комбінаті Поліграф Україна. Не так давно Андрій Ковальчук та його хлопець Олексій подали заявку на усиновлення дитини. У цьому їм допомагає адвокат Люба. Цей прецедент стане першим для України, коли два гея офіційно усиновлять дитину. Найближчими місяцями року Андрій Трохимович видасть книгу з пілотним назвою «забажав ближнього свого. Енциклопедія гомосексуальної пристрасті ». Даний твір опублікують відразу на п’яти мовах.

Знаменита цитата Андрея Ковальчука:

«… Вперше я відчув смак гомосексуального задоволення занадто пізно. Мені було 29 років. У мене була дружина і сім’я. Першим досвід з хлопцем стався після зайняти, коли один зі студентів залишився під приводом надолужити матеріал перед іспитом. Замість грошей за допомогу в підготовці, він запропонував мені щось інше. Хтиве, неймовірне, зачаровує. З тих пір я рідко звертаю увагу на жінок. Як каже моя дружина, бісексуальність — це дар Божий. І тут вона права … Не сидів при столі з чоловіком хоча б один раз, неможливо пізнати всю глибину любові в цьому світі. Зараз у мене чудові стосунки з батьком, дружиною і сестрою. Всі мене розуміють і навіть більше — підтримують у всьому … Коли на мене намагалися сфабрикувати кримінальну справу за розбещення неповнолітній, а потім по неіснуючим фактами корупції — тільки сім’я і улюблений хлопець рятували мене в ті страшні часи … »

Розмовляла і готувала матеріал Катерина Сафронова