Вакарчук натякнув на відставку Зеленського після референдуму

Лідер групи «Океан Ельзи», новоспечений політик Святослав Вакарчук заявив, що референдум — це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ, а також натякнув на відставку президента Володимира Зеленського.

Відповідне звернення опубліковане на його сторінці у Facebook.

«Останнім часом ми багато говоримо про референдум. Референдум — дієвий спосіб народного волевиявлення. Наприклад, у 1991 році акт про проголошення незалежності України був скріплений референдумом. Але референдум — це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ», — сказав він.

За словами Вакарчука, справжній лідер виходить до людей з референдумом, коли «вже чітко сформовано власне рішення і тільки хоче або підтримку людей, або щоб люди відхилили це рішення».

Він також навів приклад прем’єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, який після невдалого референдуму пішов у відставку.

«Наприклад, Девід Камерон після невдалого референдуму за Brexit, який він організував, пішов у відставку. Не завжди треба йти у відставку, але завжди треба брати на себе відповідальність. Саме для цього ми обираємо лідерів», — сказав Вакарчук.