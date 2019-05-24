У США дозволили добрива з людських останків

Американський урядовий штат Вашингтон став першим в США, в якому дозволили компостування людини.

Законопроект, який дозволяє використовувати добрива з людських останків, 21 травня підписав губернатор Джей Інслі, пише TheБабель

Документ пропонує цей процес як альтернативу кремаціям, бальзамуванням і звичайним похованням, а також розглядається як практичне вирішення проблеми у містах, де не вистачає землі для кладовищ. Ініціатори закону називають компостування людини природним і безпечним і вважають, що це дозволить скоротити токсичні викиди в навколишнє середовище.

Щоб отримати добриво з людських останків, тіло померлого помістять у сталевий шестикутний контейнер, заповнений люцерною, тирсою і соломою. Потім контейнер закриють, а тіло буде там розкладатися у природний спосіб протягом 30 днів.

У кінці компостування близьким будуть віддавати ґрунт, який вони можуть використовувати при посадці квітів, овочів або дерев.

Процес компостування людини вже легальний у Швеції. А у Великій Британії законні природні поховання — коли тіло ховають без труни або з труною, яка не завдає шкоду екології.

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