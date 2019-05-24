На Донбасі ліквідована велика банда бойовиків “ЛНР”

У Луганській області українські воїни-захисники ліквідували 12 бойовиків так званої “ЛНР”.

“Кілька днів тому в місті Стаханов Луганської області стався каменепад з неба. Причому так вийшло, що всі камені падали виключно по військовій казармі. Відразу після того як камені досягли мети, сталася сильна пожежа. Згоріло 12 осіб”, – написав він.

Однак волонтер зазначив, що поки немає інформації про поранених бойовиків, але їх багато. А вісьмох ліквідованих окупантів 23 травня вже поховали на Максимівській міському кладовищі. Їм особисто виділив місце “мер” Стаханова.

“Всі погорільці 1-го батальйону 6 полку. Того самого 6-го полку, який на тому тижні, під час своєї ротації так добре отгреб від невідомої “Третьої сили”, що втратив 21 одиницю своєї гусеничної та колісної техніки”, – уточнив Мысягин.

За його словами, також поки невідомо, хто саме провів операцію з ліквідації бойовиків – “Третя Сила”, або 54-я бригада – це їхня зона відповідальності.