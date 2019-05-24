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На Львівщині перевантажений підйомник розчавив на смерть двох працівників

24.05.2019

На Львівщині вантажний підйомник розчавив двох молодих чоловіків. Сталася трагедія на будівельному складі, де оптом продають будівельні матеріали.

Під вагою навантаженого підйомника чоловіки загинули на місці. Робочим було 23 і 32 роки.

Як стало відомо, ліфт обірвався після того, як працівники завантажили в нього 200 кг вантажу.

За попередньою версією трагедії, підйомник не витримав маси вантажу.

“Що стало причиною трагедії, порушення техніки безпеки або несправність ліфта – з’ясує слідство”, – йдеться в повідомленні.

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