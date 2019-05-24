У Франції 102-річну жінку підозрюють у вбивстві сусідки

102-річну жінку підозрюють у вбивстві своєї 92-річної сусідки, з якою вона жила у будинку для літніх людей у містечку Шезі-сюр-Марн у Франції.

Жертву знайшли мертвою у її ліжку. На її обличчі були синці.

Коли працівниця будинку для літніх людей знайшла тіло померлої жінки, підозрювана поводилася схвильовано та розгублено. А потім сказала, що «когось вбила», розповів прокурор.

Підозрювану жінку забрали до психіатричної лікарні.

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