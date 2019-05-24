Не 16%, а 2,6% Росстат перерахував помилкові дані про рекордне зростання видобутку газу

Росстат визнав помилку в оцінці динаміки промвиробництва в квітні і почав у зв’язку з нею службове розслідування. Нова оцінка зростання промвиробництва за квітень — 4,6% замість 4,9%. При цьому на оцінку за січень–квітень це не вплинуло (+2,8%). Також Росстат перерахував динаміку зростання видобутку як газу, так і нафти — з 16% до 2,6% і з 7,4% до 2,5% відповідно. Про це пише «Інтерфакс».

У середу Росстат повідомив, що видобуток газу в квітні підскочила на 16%. У цілому приріст промвиробництва відомство оцінило в рекордні за два роки 4,9%. При цьому, за даними підвідомчого Міненерго Центрального диспетчерського управління ПЕК, видобуток газу в РФ в квітні зросла на 3,45%.

У четвер Росстат заявив, що відкликає раніше опубліковану інформацію у зв’язку з виявленою помилкою.

«Розслідування виявило, що одне з видобувних підприємств в Ямало-Ненецькому АТ надало до територіального органу державної статистики неточні дані. Це призвело до того, що дані про динаміку та обсяги видобутку природного газу, а також індекс промислового виробництва, зазначені у публікації, були розраховані неправильно», — сказано в заяві Росстату.

«Або ми розуміємо, що це помилка, що лежить за межами нашої відповідальності, але в будь-якому випадку це вимагає додаткової настройки нашого формату логічного контролю, щоб ми більш інтенсивно на це реагували. Або ми виявляємо, що тут є в тому числі відповідальність наших співробітників всередині — тоді буду санкції, стягнення, звичайно», — сказав пізніше глава відомства Павло Малков. За його словами, розслідування може зайняти близько тижня.