СКР перевіряє факт обвалення стелі під час останнього дзвоника в омській гімназії

В Омській області слідчі органи почали дослідчу перевірку за фактом часткового обвалення стелі під час святкування останнього дзвоника в одній з шкіл обласного центру. Повідомлення про інцидент в гімназії № 147 з’явилися спочатку в соціальних мережах, а потім і в ЗМІ. З них випливає, що з-за падіння штукатурки зі стелі одна зі школярок отримала забої.

В ході перевірки будуть встановлені причини події, з’ясовано, коли і ким проводився останній ремонт в будівлі, як адміністрацією навчального закладу забезпечується безпечне знаходження в приміщенні школи дітей, повідомляється на сайті Слідчого управління СКР по Омській області.

За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення, сказано в повідомленні.

За даними мерії Омська, які наводить видання «СуперОмск», косметичний ремонт стелі в актовій залі школи № 147 в Привокзальному селищі робили в 2017 році. Після інциденту, в ході якого великий шматок штукатурки дійсно впав на голову школярки, департамент освіти мерії направить в навчальний заклад спеціальну інспекцію. У департаменті відзначили, що шкоди здоров’ю школярці не заподіяно, її батьки не мають претензій до гімназії.