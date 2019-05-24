Водолази виловили кілька трупів у Дніпрі

У Києві протягом минулої доби водолази дістали два тіла з річки Дніпро.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, рятувальникам надійшло повідомлення про виявлення тіла людини в річці Дніпро біля Південного мосту в Дарницькому районі столиці.

Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 40 м від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловіка. За допомогою водолазно-рятувального спорядження рятувальники дістали тіло чоловіка та передали його співробітникам правоохоронних органів.

Наступний дзвінок був про виявлення тіла людини в річці Дніпро біля Південного мосту в Голосіївському районі столиці.

Прибувши до місця виклику було встановлено, що на відстані 300 м від берега на поверхні води знаходиться тіло чоловіка. Рятувальники також за допомогою водолазно-рятувального спорядження та надувного човна дістали тіло чоловіка та передали його співробітникам поліції.

Причини і обставини трагедії з’ясовуються правоохоронними органами.

Як повідомлялося раніше, під причалом на Річковому вокзалі виявили тіло чоловіка.