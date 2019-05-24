Великі тварини вимруть, а маленькі — залишаться: що чекає природу в наступному столітті

Вчені з Університету Саутгемптона кажуть, що в майбутньому більшість тварин будуть маленькими, швидко розмножуються, комахоїдними істотами з нетривалої життям, які зможуть виживати в самих різних місцях існування — такими як гризуни і співучі птахи.

В цей же час, згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Nature Communications, тварини, які мають більшу тривалість життя та потребують особливих умов навколишнього середовища, такі як кам’яний орел і чорний носоріг, піддаються високому ризику вимирання.

Як проводили дослідження

Вчені робили свої прогнози, використовуючи статистичні інструменти. Вони вивчали п’ять різних ознак або «життєвих стратегій» у 15 484 ссавців і птахів: масу тіла, масштаби середовища проживання, раціон, чисельність приплоду і часовий розрив між поколіннями. Дослідники також використовували інформацію про вимираючі види з Міжнародного союзу охорони природи.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Результати

У дослідженні вчені прогнозують, що середня маса тіла ссавців знизиться на 25 відсотків протягом наступного століття. Це буде значним прискоренням тенденції, враховуючи, що досі за 130 000 років розмір тіла ссавців зменшився всього на 14%.

З попередніх досліджень відомо, що найбільші за розмірами види найбільше схильні до ризику вимирання. Якщо прогнози виправдаються і найбільш схильні до ризику птахи і ссавці зникнуть, на Землі залишаться види, менші за розміром, недовго живуть і здатні їсти комах.

Чому вимирають тварини

Вчені також стверджують, найбільша загроза для птахів і ссавців — це людство, оскільки місця існування багатьох тварин руйнуються через нашого впливу на планету: вирубки лісів, полювання, інтенсивного сільського господарства, урбанізації та наслідків глобального потепління.

За матеріалами Newsweek

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