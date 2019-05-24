Українські компанії купують списані вагони в РФ

Деякі приватні компанії України за минулий рік купили в Росії близько чотирьох тисяч списаних вантажних вагонів. Про це повідомила власниця інвестиційно-промислового холдингу «Аурум Груп», дочка колишнього міністра оборони України (з 24 грудня 2012 року по 27 лютого 2014 року) Павла Лебедєва, Олена Лебедєва в інтерв’ю виданню GMK Center.

«Піввагони, термін експлуатації яких становить 22 роки і

від яких позбуваються в РФ, продовжують працювати в Україні ще 5-7 років, наносячи

непоправної шкоди інфраструктурі залізниці. Але головне – вони можуть стати

причиною великих аварій», – розповіла Лебедєва.

Лебедєва також розповіла, що українські компанії за

списані напіввагони пропонують ціну на 30-50% вище, ніж спеціалізуються на

утилізації підприємства РФ. А чотири тисячі пролонгованих вагонів – це 47%

від усіх новобудов приватних вагонобудівних заводів за минулий рік.

Як відзначають журналісти, підтверджуюча інформація

прозвучала і на минулому 22 травня форумі Rail Cargo Spring 2019.

«У 2018 році в Україну переважно з РФ ввезли близько 4

тис. «беушних» піввагонів вартістю $10 тис. кожен. Це в п’ять разів дешевше

ціни нового піввагона. Загальна вартість склала 1,1 млрд грн. Якщо б ці

вагони були виготовлені в Україні, то ми справили б на 300 тис. т більше

лиття та прокату, а галузь додатково отримала б 5 млрд грн», – підтвердив

один з учасників форуму.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Аурум Груп» в першому кварталі поточного року змогла наростити обсяг перевезень, здійснюваних з допомогою піввагонів.

Зазначимо, самого Лебедєва Генеральна прокуратура України 4

березня 2016 року оголосила в розшук.