На Львівщині водій Mercedes загинув у ДТП, не впоравшись з керуванням

На Львівщині, у селі Гірник водії іномарки не впорався з керування та врізався в дерево. Внаслідок ДТП одна людина загинула , ще троє в реанімації. Про це повідомиляє УНН

“23 травня о 16:25 до Служби порятунку „101“ від диспетчера медицини катастроф надійшло повідомлення про те, що в селі Гірник Червоноградської міськради на вул. І. Франка, водій автомобіля Mercedes-Benz W140, не впорався з керуванням та в’їхав в дерево”, — повідомили у прес-службі.

Рятувальники одразу виїхали до місця події. Як з’ясувалось внаслідок ДТП одна особа загинула та три особи травмовано. Пожежно-рятувальним відділенням за допомогою гідравлічного інструменту проводились роботи по деблокуванню одного потерпілого та відключенню акумуляторної батареї. Травмованих у важкому стані госпіталізовано в реанімаційне відділення Червоноградської центральної міскої лікарні.

Обставини події встановлюються.