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В Росії заборонили вуличні табло з курсами валют

24.05.2019

У Росії набула чинності заборона на вуличні табло з курсами валют відповідно до вказівки Центробанку.

Про це повідомляє РБК.

Зазначається, що 23 квітня ЦБ опублікував вказівку про заборону розміщення відомостей про обмінні курси за межами приміщень банків, воно вступило в силу через 30 днів.

Як повідомляє агентство, з ініціативою про заборону електронних табло з обмінними курсами Центробанк виступив в лютому, пояснивши це необхідністю посилення боротьби з нелегальними обмінниками.

 

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