Вакарчук про референдум. ВІДЕО

Лідер групи “Океан Ельзи”, новоспечений політик Святослав Вакарчук заявив, що референдум — це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ.

Відповідне відеозвернення опубліковано на його офіційній сторінці в Facebook. “Останнім часом ми багато говоримо про референдум. Референдум — дієвий спосіб народного волевиявлення. Наприклад, в 1991 році акт про проголошення незалежності України був скріплений референдумом. Але референдум — це народне волевиявлення, а не перекладання відповідальності на народ”, – сказав він.

За словами Вакарчука, справжній лідер виходить до людей з референдумом, коли “вже має чітко сформований власне рішення і тільки хоче або підтримки людей, або щоб люди відхилили це рішення”.

“Наприклад, Девід Камерон (екс-прем’єр Великобританії – Ред.) Після невдалого референдуму по Brexit, який він організував, пішов у відставку. Не завжди треба йти у відставку, але завжди треба брати на себе відповідальність. Саме для цього ми вибираємо лідерів”, – навів він приклад.

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